6 класс. Кому не сложно, помогите выполнить данное задание, заранее спасибо! 1. Про??едите прямую l и отметьте точку К вне этой прямой. Постройте точку, симметричную точке К относительно прямой l
Математика
6 класс. Кому не сложно, помогите выполнить данное задание, заранее спасибо! 1. Про??едите прямую l и отметьте точку К вне этой прямой. Постройте точку, симметричную точке К относительно прямой l
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставь точку так, что бы когда согнешь лист по линии, то точки бы сомкнулись
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