6 класс. Кому не сложно, помогите выполнить данное задание, заранее спасибо! 1. Про??едите прямую l и отметьте точку К вне этой прямой. Постройте точку, симметричную точке К относительно прямой l

Математика

6 класс. Кому не сложно, помогите выполнить данное задание, заранее спасибо! 1. Про??едите прямую l и отметьте точку К вне этой прямой. Постройте точку, симметричную точке К относительно прямой l

Автор: Гость