Правило к выражению 795-A=413
Математика
Правило к выражению 795-A=413
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы найти вычитаемое, надо разность сложить с уменьшаемым. 795-уменьшаемое,А-вычитаемое,413-разность.
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