6 предложений из рассказа "Дубровский" СЛОЖНО ПОДЧИНЕННЫЕ И СЛОЖНО СОЧИНЕННЫЕ. З??ранее СПАСИБО.

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6 предложений из рассказа "Дубровский" СЛОЖНО ПОДЧИНЕННЫЕ И СЛОЖНО СОЧИНЕННЫЕ. З??ранее СПАСИБО.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостоивавший никого своим посещением, заезжал запросто в домишка своего старого товарища. 2. Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще сидели за столом, и доложил своему господину, что дескать Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться. 3. Он поспешил в рощу и наехал на Покровских мужиков, спокойно ворующих у него лес. 4. Андрей Гаврилович, изумленный неожиданным запросом, в тот же день написал в ответ довольно грубое отношение, в коем объявлял он, что сельцо Кистеневка досталось ему по смерти покойного его родителя, что он владеет им по праву наследства, что Троекурову до него дела никакого нет, и что всякое постороннее притязание на сию его собственность есть ябеда и мошенничество. 5. Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькающее между деревьями сада. 6. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, тщательно выметаемая, обращен был в некошаный луг, на котором паслась опутанная лошадь.
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