Мәтінді оқындар. Түсінгендеріңді айтып, ат қойыңдар.
Қазақ тiлi
Мәтінді оқындар. Түсінгендеріңді айтып, ат қойыңдар.
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Гость:
Мәтін қайда? мәтіні болу керек қой
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