6040 : x = 30 Помогите!

Математика
6040 : x = 30 Помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6040:х=30 х=6040:30 х=201,33
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