Найти географические объекты . 39° с.ш и 77° зап. д. 35° ю.ш. и 58° зап. д. 77° ю.ш. и 167° в??ст д. 18° ю.ш. и 26° вост.д 6° с.ш и 61° зап.д. 27° ю.ш и 109° зап.д. 3° ю.ш. и 38° вост.д. 37° с.ш. и 139° вост. д. 7° ю. ...
География
Найти географические объекты . 39° с.ш и 77° зап. д. 35° ю.ш. и 58° зап. д. 77° ю.ш. и 167° в??ст д. 18° ю.ш. и 26° вост.д 6° с.ш и 61° зап.д. 27° ю.ш и 109° зап.д. 3° ю.ш. и 38° вост.д. 37° с.ш. и 139° вост. д. 7° ю. ш. и 105° вост.д. Заранее благодарю .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)США 2)Буэнос - Айрес, Аргентина 3)море Росса 4)Зимбабве 5)Гайана 6)Тихий Океан 7)Кения 8)Япония 9)Индийский океан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Органические потребности человека на протяжении истории значительно изменились, очеловечились. Подтвердите двумя аргументами.
Другие предметы
Английский язык
Подчеркни слова в которых буквы o и u читаются не так как в остальных словах. butter, funny, but, duck, music.