Найти географические объекты . 39° с.ш и 77° зап. д. 35° ю.ш. и 58° зап. д. 77° ю.ш. и 167° в??ст д. 18° ю.ш. и 26° вост.д 6° с.ш и 61° зап.д. 27° ю.ш и 109° зап.д. 3° ю.ш. и 38° вост.д. 37° с.ш. и 139° вост. д. 7° ю. ...

География
Найти географические объекты . 39° с.ш и 77° зап. д. 35° ю.ш. и 58° зап. д. 77° ю.ш. и 167° в??ст д. 18° ю.ш. и 26° вост.д 6° с.ш и 61° зап.д. 27° ю.ш и 109° зап.д. 3° ю.ш. и 38° вост.д. 37° с.ш. и 139° вост. д. 7° ю. ш. и 105° вост.д. Заранее благодарю .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)США 2)Буэнос - Айрес, Аргентина 3)море Росса 4)Зимбабве 5)Гайана 6)Тихий Океан 7)Кения 8)Япония 9)Индийский океан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Органические потребности человека на протяжении истории значительно изменились, очеловечились. Подтвердите двумя аргументами.
Ответить
Другие предметы
Придумайте название для фирмы со словом СТРОЙ даю 15 баллов
Ответить
Английский язык
Подчеркни слова в которых буквы o и u читаются не так как в остальных словах. butter, funny, but, duck, music.
Ответить
Қазақ тiлi
Сызык багытымен еки арип тастай отырып макал курастыр
Ответить
Математика
Из слогов два слово Из этих двух слов одно Маршак сложил получились предложения а из предложения получился выпиши из стихов слова родственные слову...
Ответить