Найти географические объекты . 39° с.ш и 77° зап. д. 35° ю.ш. и 58° зап. д. 77° ю.ш. и 167° в??ст д. 18° ю.ш. и 26° вост.д 6° с.ш и 61° зап.д. 27° ю.ш и 109° зап.д. 3° ю.ш. и 38° вост.д. 37° с.ш. и 139° вост. д. 7° ю. ...

География

Найти географические объекты . 39° с.ш и 77° зап. д. 35° ю.ш. и 58° зап. д. 77° ю.ш. и 167° в??ст д. 18° ю.ш. и 26° вост.д 6° с.ш и 61° зап.д. 27° ю.ш и 109° зап.д. 3° ю.ш. и 38° вост.д. 37° с.ш. и 139° вост. д. 7° ю. ш. и 105° вост.д. Заранее благодарю .

Автор: Гость