Органические потребности человека на протяжении истории значительно изменились, очеловечились. Подтвердите двумя аргументами.
Обществознание
Органические потребности человека на протяжении истории значительно изменились, очеловечились. Подтвердите двумя аргументами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый аргумент это - изменение климата, второй аргумент это - развитие
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