За книгу,ручку и тетрадь Саша заплатил 11200 рублей ручка в 3 раза дороже тетради и на 700 рублей дешевле книги сколько стоит тетрадь?

Математика
За книгу,ручку и тетрадь Саша заплатил 11200 рублей ручка в 3 раза дороже тетради и на 700 рублей дешевле книги сколько стоит тетрадь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Значит решим через x: Пусть тетрадь стоит х руб., тогда ручка будет стоить  3х руб, а книга 3х + 700. Составим уравнение: х + 3х + 3х + 700 = 112007х = 1100 - 7007х = 10500х = 10500 : 7х = 1500.Ответ: тетрадь стоит 1500 рублей.  Или решит обычным 1- 5 уровнем?

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