За книгу,ручку и тетрадь Саша заплатил 11200 рублей ручка в 3 раза дороже тетради и на 700 рублей дешевле книги сколько стоит тетрадь?

Математика

За книгу,ручку и тетрадь Саша заплатил 11200 рублей ручка в 3 раза дороже тетради и на 700 рублей дешевле книги сколько стоит тетрадь?

Автор: Гость