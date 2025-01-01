61250:350 помогите пожалуйста непонимаю как решать

Математика
61250:350 помогите пожалуйста непонимаю как решать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На во так нужно решать Именно столбиков без столбиков 2 поставит
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