Составьте 10 формул солей с элементами 3 периода. Назовите эти вещества.

Химия
Составьте 10 формул солей с элементами 3 периода. Назовите эти вещества.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Na + O2 = Na2O2(пероксид натрия) 2) 2Al + 6H2O = 2Al(OH)3(гидроксид алюминия) + 3H2 3) Si + 2Mg = Mg2Si(силицид магния) реакция идет при температуре 650-700 градусов по Цельсию
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