620 = □ дес спиши заполняя пропуски

Математика
620 = □ дес спиши заполняя пропуски
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
620 = 62 десятка .......
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