7. Сколько байт в 4 Мбайтах a. 410 b. 4000 c. 222 d. 211 8. Чему равен 1 Кбайт? a. 1000 бит b. 1000 байт c. 103 байт d. 210 байт Часть С. Определите характеристики компьютера по его конфигурации: Sempron 2800/ DDR 5...
Информатика
7. Сколько байт в 4 Мбайтах a. 410 b. 4000 c. 222 d. 211 8. Чему равен 1 Кбайт? a. 1000 бит b. 1000 байт c. 103 байт d. 210 байт Часть С. Определите характеристики компьютера по его конфигурации: Sempron 2800/ DDR 512 Mb/ 120 Gb/ CD-RW/ FDD / 19’’ LG Flatron Часть С лучше в подробностях если можно!!!
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