7. Сколько байт в 4 Мбайтах a. 410 b. 4000 c. 222 d. 211 8. Чему равен 1 Кбайт? a. 1000 бит b. 1000 байт c. 103 байт d. 210 байт Часть С. Определите характеристики компьютера по его конфигурации: Sempron 2800/ DDR 5...

Информатика

7. Сколько байт в 4 Мбайтах a. 410 b. 4000 c. 222 d. 211 8. Чему равен 1 Кбайт? a. 1000 бит b. 1000 байт c. 103 байт d. 210 байт Часть С. Определите характеристики компьютера по его конфигурации: Sempron 2800/ DDR 512 Mb/ 120 Gb/ CD-RW/ FDD / 19’’ LG Flatron Часть С лучше в подробностях если можно!!!

Автор: Гость