Какова роль цвета кожи( чешуи) в жизни рыб? Роль плавников?
Биология
Какова роль цвета кожи( чешуи) в жизни рыб? Роль плавников?
Ответ(ы):
Гость:
Цвет кожи - для маскировки, плавники - для плавания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
Надо получить тождественность 1) а^4 - b^2 2) a^3-a 3)x^4-1 4)1-x^4 5)y^6-x^6 6)x^5+x^2 7)x^3+x^2y+yx+x^2 8)x^3-x^2y+x^2-xy 9)x^2...
Русский язык
Прочитайте стихотворение. Выпишите все слово- сочетания «глагол + существительно??», определите грамматические признаки глаголов. ' Это не врань...