Какова роль цвета кожи( чешуи) в жизни рыб? Роль плавников?

Биология
Какова роль цвета кожи( чешуи) в жизни рыб? Роль плавников?
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Гость:
Цвет кожи - для маскировки, плавники - для плавания
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