(70баллов) сочинение на одну из тем: 1.В чем заключается бессмертие комедии горе от ума? 2. "Мильон Терзаний" Чацкого 3.Чацкий и Софья. 4.Век нынешний и век минувший.

Литература
(70баллов) сочинение на одну из тем: 1.В чем заключается бессмертие комедии горе от ума? 2. "Мильон Терзаний" Чацкого 3.Чацкий и Софья. 4.Век нынешний и век минувший.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Век нынешник и век минувший  Сколько всего изменилось с времён античности и Средневековья. Новые традиции, способы общения. Люди любят развиваться, узнавать новое и разгадывать загадки прошлого. Ученные ежедневно меняют наш мир. Когда-то открытие огня поменяло жизнь человечества, сейчас же новости о роботах или искусственном интеллекте уже не могут нас сильно удивить.
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