-8(-3+12):36+2 помогите пож-ста
Математика
-8(-3+12):36+2 помогите пож-ста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-8(-3+12):36+2 = (24+(-96)):36+2 = -72:36+2 = -2+2 = 0
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