Звук, зонт, вилы, ветер, стул, липа, сорока, ребята, смех, мята выпишите те пары слов ?? которых одинаковые буквы обозначают одинаковые звуки

Гость: Гость:

Звук,зонт.в этих словах буква з звонкая вилы,ветер,в этих словах буква в мягкая стул,сорока в этих словах буква с глухая липа,ребята в этих словах буква слышится буква и лИпа,рИбята смех,мята в этих словах буква м мягкая