Звук, зонт, вилы, ветер, стул, липа, сорока, ребята, смех, мята выпишите те пары слов ?? которых одинаковые буквы обозначают одинаковые звуки

Русский язык
Звук, зонт, вилы, ветер, стул, липа, сорока, ребята, смех, мята выпишите те пары слов ?? которых одинаковые буквы обозначают одинаковые звуки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звук,зонт.в этих словах буква з звонкая вилы,ветер,в этих словах буква в мягкая стул,сорока в этих словах буква с глухая липа,ребята в этих словах буква слышится буква и лИпа,рИбята смех,мята в этих словах буква м мягкая
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