Найди предложение, в котором нет речевой ошибки. * А) Повар посолил суп солью. Б) Начались предновогодние хлопоты. В) У Юры жил молодой котёнок. Г) Мама купила абонент на концерт. Д) Он покривил в душé

Русский язык

Найди предложение, в котором нет речевой ошибки. * А) Повар посолил суп солью. Б) Начались предновогодние хлопоты. В) У Юры жил молодой котёнок. Г) Мама купила абонент на концерт. Д) Он покривил в душé

Автор: Гость