Найди предложение, в котором нет речевой ошибки. * А) Повар посолил суп солью. Б) Начались предновогодние хлопоты. В) У Юры жил молодой котёнок. Г) Мама купила абонент на концерт. Д) Он покривил в душé
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Найди предложение, в котором нет речевой ошибки. * А) Повар посолил суп солью. Б) Начались предновогодние хлопоты. В) У Юры жил молодой котёнок. Г) Мама купила абонент на концерт. Д) Он покривил в душé
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ: Б) Ошибки: А)посолил солью- тавтология (повтор); В) молодой котенок (котенок-он не может быть молодым,он маленький); Г) не абонент,а абонемент; Д) фразеологизм "покривил душой"
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