Написать мини сочинение "Почему нужно бережно относится к школьному имуществу"

Экономика
Написать мини сочинение "Почему нужно бережно относится к школьному имуществу"
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Автор: Гость
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Гость:
Потому что это всё сделано что бы мы учились писаь,читать,и так далие !!!!!! Я не поставила запитые мне лень поставишь сам(сама)
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