8 есеп 52 бет 4 сынып математика комектесиндер отиниш
Математика
8 есеп 52 бет 4 сынып математика комектесиндер отиниш
Ответ(ы):
Гость:
1:а)500 а)250 б)100 кешириниз калганын жазып бере алмаймын анам шакырып жатыр
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