Озаглавь текст. Вставь недостающие буквы. В ноч ... с ш ... стого на седьмое янва- ря мы встр ... чали светлый праз ... ник Рож- дества Христова. На ёлке среди ёлочных укр ... шений в ... села г ... р лянда из ста лам- поч...

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Озаглавь текст. Вставь недостающие буквы. В ноч ... с ш ... стого на седьмое янва- ря мы встр ... чали светлый праз ... ник Рож- дества Христова. На ёлке среди ёлочных укр ... шений в ... села г ... р лянда из ста лам- почек. Вхо ... в комнату ук р ... си ла ело- вая ветка с пятью сам ... дельными ф ... на- риками. В двена ... цать часов ночи на м ... куш ке ели з ... жглась рождественская зв ... зда, и сверху вни ... поб ... жали раз- н ... цветные ... гоньки, радост ... ю наполняя сер ... це: «С Рождеством! С Рождест вом!» Укажи формы падежей склоняемых частей речи. Подчеркни главные члены предложения во 2-м и 3-м предложениях и стрелками покажи их связь со второстепенными. Найди однокоренные слова и разбери их по со- ставу.

Автор: Гость