8 Наурызга арнап апайга такпак

Қазақ тiлi
8 Наурызга арнап апайга такпак
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Автор: Гость
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Гость:
1) Әр сөзімді жаттаған, Жүрегімде сақтаған, Анашым деп мақтанам, айналайын ақ анам!
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