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8 примеров в 4действия
Русский язык
8 примеров в 4действия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(7,5+2,5)*3,5+65:50 (35*3)-100*13-1,3 8+(1,3+1,7)-4,5+5,5 (2,3*4)+0,8:1+4,4
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