80:4+70 халявные балы

Математика
80:4+70 халявные балы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80:4+70=20+70=90 ........................
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