На столе стоит телевизор массой 15 кг.С какой силой телевизор действует на стол?Как называют эту силу?Изобразите эту силу графически

Физика
На столе стоит телевизор массой 15 кг.С какой силой телевизор действует на стол?Как называют эту силу?Изобразите эту силу графически
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести. F = mg Графически будет направлена перпендикулярно столу со стрелкой вниз.
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