На столе стоит телевизор массой 15 кг.С какой силой телевизор действует на стол?Как называют эту силу?Изобразите эту силу графически
Физика
На столе стоит телевизор массой 15 кг.С какой силой телевизор действует на стол?Как называют эту силу?Изобразите эту силу графически
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тяжести. F = mg Графически будет направлена перпендикулярно столу со стрелкой вниз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Почему уровень воды в реке Неве , больше поднимается осенью а не весной? Если можно , то развёрнутый ответ:3
Русский язык
Выпишите граматические основы Дмитрий Иванович Менделеев страстно любил живопись, бывал на каждой выставке и коллекционировал репродукции. Он даже ...
Окружающий мир