На столе стоит телевизор массой 15 кг.С какой силой телевизор действует на стол?Как называют эту силу?Изобразите эту силу графически

Физика

На столе стоит телевизор массой 15 кг.С какой силой телевизор действует на стол?Как называют эту силу?Изобразите эту силу графически

Автор: Гость