9 км 8 м 7 дм = ____ см 5 т 4 ц 6 кг = _____ г 7 сут 19 ч = ___ ч 530317 дм = _ км _ м _ дм 530317 г =__ ц _ кг _ г 530317 см2= __ м2 ___см2

Математика
9 км 8 м 7 дм = ____ см 5 т 4 ц 6 кг = _____ г 7 сут 19 ч = ___ ч 530317 дм = _ км _ м _ дм 530317 г =__ ц _ кг _ г 530317 см2= __ м2 ___см2
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1)900870 2)5406000 3)187 4)53 31 7 5)5 30 317 6)53 317
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