9 км 8 м 7 дм = ____ см 5 т 4 ц 6 кг = _____ г 7 сут 19 ч = ___ ч 530317 дм = _ км _ м _ дм 530317 г =__ ц _ кг _ г 530317 см2= __ м2 ___см2

Математика

9 км 8 м 7 дм = ____ см 5 т 4 ц 6 кг = _____ г 7 сут 19 ч = ___ ч 530317 дм = _ км _ м _ дм 530317 г =__ ц _ кг _ г 530317 см2= __ м2 ___см2

Автор: Гость