А)(1/2:3/4-4/9):3/5; б)1/2:3/8-4/9:3/5; в)3/5:(9/10-3/5 умножить на 8/9) г)3/5:9/10-3/5 умножить на 8/9) помогите пожалуйста
Математика
А)(1/2:3/4-4/9):3/5; б)1/2:3/8-4/9:3/5; в)3/5:(9/10-3/5 умножить на 8/9) г)3/5:9/10-3/5 умножить на 8/9) помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так решается............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
География
Английский язык
Помогите пожалуйста ответить на вопросы и что нужно вставить в предложение :in Russia people eat ........................for breakfast.
Математика
За 3 ч. лыжник пробежал 51км, а за следующие 2 ч. пробежал 28км. На сколько километров в час изменилась его скорость?