А)(1/2:3/4-4/9):3/5; б)1/2:3/8-4/9:3/5; в)3/5:(9/10-3/5 умножить на 8/9) г)3/5:9/10-3/5 умножить на 8/9) помогите пожалуйста

Математика

А)(1/2:3/4-4/9):3/5; б)1/2:3/8-4/9:3/5; в)3/5:(9/10-3/5 умножить на 8/9) г)3/5:9/10-3/5 умножить на 8/9) помогите пожалуйста

Автор: Гость