Правило склонений 1 2 3 скл
Русский язык
Правило склонений 1 2 3 скл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1скл: женский и мужской род окончания А,Я - Женя, река 2скл: мужской и средний род с нулевым окончанием - дом, гнездо 3скл: женский род с нулевым окончанием - шинель, печь
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