A) 4z-6=194 в) 8b+26=59 д) (5-x:3=15 б) 35+5а=95 г) 3(2+ч=9 е) 42:(y+4=6
Математика
A) 4z-6=194 в) 8b+26=59 д) (5-x:3=15 б) 35+5а=95 г) 3(2+ч=9 е) 42:(y+4=6
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А-50;Б-12;В-4;Г-9ч=27е;Д-7;Е-6;з-12
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