A) 4z-6=194 в) 8b+26=59 д) (5-x:3=15 б) 35+5а=95 г) 3(2+ч=9 е) 42:(y+4=6

Математика

A) 4z-6=194 в) 8b+26=59 д) (5-x:3=15 б) 35+5а=95 г) 3(2+ч=9 е) 42:(y+4=6

Автор: Гость