Написать короткую историю про розового слона по плану:а)радостные дни розового слона б)розовая страна в)добрые друзьяг)грустные дни слона

Гость: Гость:

Жил на свете розовый слон. Он был жизнерадостный и восхищался от любых вещей. Однажды утром, когда слон проснувшись увидел что его цветок расцвёл, он был в восхищении, он так ждал когда наступит этот день, и вот он настал. Слоник решил отпраздновать это, но у него не было друзей чтобы накрыть стол и порадоваться всем вместе. И он решил пойти и найти новых друзей. Слон долго шёл по дорожке , как увидел что из кустов сияет, что-то невероятно красивое. От любопытства он решил заглянуть и посмотреть, что же там. Слоник раздвинул ветки и начал прыгать от восхищения, оказывается это звери устроили розовую вечеринку, они делают это раз в год и слоник давно хотел побывать там, но не мог решится пойти. Он побежал навстречу зверям и радостно начал танцевать. Слоник веселился, бегал, прыгал. Всё вокруг было розовое, фонарики висевшие над головой, сладкая вата. И вдруг к слонику подошёл верблюд и пригласил его за стол, слонику было очень неловко у него никого не было друзей, но он согласился. Он познакомился много с кем, но веселье закончилось и пришлось идти домой. На следующее утро он проснулся и понял, что это сможет повториться только в следующем году, а потом он посмотрел на цветок, а он завял.