А чем сходство и различие между рассказами Васюткино озеро и Робинзон Круз

Литература
А чем сходство и различие между рассказами Васюткино озеро и Робинзон Круз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они оба заблудились и устраивали ночлеги-эот сходство теперь сходство-васютка спал в лесу три дня а робинзон несколько лет на острове
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