А если в Санкт-Петербурге царь - пушка и собор Василия Блаженного
Окружающий мир
А если в Санкт-Петербурге царь - пушка и собор Василия Блаженного
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, это находится в Москве
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