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А какой ответ у примера 4193:50
Математика
А какой ответ у примера 4193:50
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Автор: Гость
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Гость:
Тут уже идёт с остатком. 4193:50=83 (остаток 43)
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