Государевыми служили людьми по отечеству были
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Государевыми служили людьми по отечеству были
Ответ(ы):
Гость:
Служилые люди в Русском царстве делились на категории: * служилых «по отечеству» (по обязанности), к ним относилисьмосковские чины, городовые дворяне и дети боярские, которые несли личную поземельную повинность и служили за свой счёт в «сотенной службе» (наиболее знатные и обеспеченные), либо за жалованье в «рейтарском строе», наиболее родовитые люди из числа рейтар выделялись в гусары.
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