А) Найди периметр равностороннего треугольника, если длина его стороны равны 18 см. б) Найди периметр равнобедренного треугольника, длина основания которого 25 см, а длина боковой стороны 17 см.
Математика
А) Найди периметр равностороннего треугольника, если длина его стороны равны 18 см. б) Найди периметр равнобедренного треугольника, длина основания которого 25 см, а длина боковой стороны 17 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 18*3=54 см. Периметр равностороннего треугольника б) 25+17+17= 59 см периметр равнобедренного треугольника
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