А) Найди периметр равностороннего треугольника, если длина его стороны равны 18 см. б) Найди периметр равнобедренного треугольника, длина основания которого 25 см, а длина боковой стороны 17 см.

Математика
А) Найди периметр равностороннего треугольника, если длина его стороны равны 18 см. б) Найди периметр равнобедренного треугольника, длина основания которого 25 см, а длина боковой стороны 17 см.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 18*3=54 см. Периметр равностороннего треугольника б) 25+17+17= 59 см периметр равнобедренного треугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь желтого квадрата равна 1 см в кв найди площадь остальных фигур
Ответить
Литература
Срочно! Помогите пожалуйста! Мне нужно написать маленький деловой (официальный) ??екст. Очень срочно! Помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее, чем вторая, а третья деталь обрабатывается в 5 раз медленнее, чем вторая. Сколько времени ...
Ответить
История
Подумайте,почему пруссия и франция стремись к войне .Причина
Ответить
Русский язык
Помогите в течение часа
Ответить