А) Найди периметр равностороннего треугольника, если длина его стороны равны 18 см. б) Найди периметр равнобедренного треугольника, длина основания которого 25 см, а длина боковой стороны 17 см.

Математика

А) Найди периметр равностороннего треугольника, если длина его стороны равны 18 см. б) Найди периметр равнобедренного треугольника, длина основания которого 25 см, а длина боковой стороны 17 см.

Автор: Гость