Срочно! Помогите пожалуйста! Мне нужно написать маленький деловой (официальный) ??екст. Очень срочно! Помогите пожалуйста!

Литература
Срочно! Помогите пожалуйста! Мне нужно написать маленький деловой (официальный) ??екст. Очень срочно! Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-то вроде Виктор Семенович вас ждут на задание кафедры
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