Срочно! Помогите пожалуйста! Мне нужно написать маленький деловой (официальный) ??екст. Очень срочно! Помогите пожалуйста!

Литература

Срочно! Помогите пожалуйста! Мне нужно написать маленький деловой (официальный) ??екст. Очень срочно! Помогите пожалуйста!

Автор: Гость