Срочно! Помогите пожалуйста! Мне нужно написать маленький деловой (официальный) ??екст. Очень срочно! Помогите пожалуйста!
Литература
Срочно! Помогите пожалуйста! Мне нужно написать маленький деловой (официальный) ??екст. Очень срочно! Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-то вроде Виктор Семенович вас ждут на задание кафедры
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