Площадь желтого квадрата равна 1 см в кв найди площадь остальных фигур

Математика
Площадь желтого квадрата равна 1 см в кв найди площадь остальных фигур
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Другие фигуры покажи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Срочно! Помогите пожалуйста! Мне нужно написать маленький деловой (официальный) ??екст. Очень срочно! Помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
Первая деталь обрабатывается на станке в 4 раза быстрее, чем вторая, а третья деталь обрабатывается в 5 раз медленнее, чем вторая. Сколько времени ...
Ответить
История
Подумайте,почему пруссия и франция стремись к войне .Причина
Ответить
Русский язык
Помогите в течение часа
Ответить
Математика
3.5-(+7); вычислите пожалуйста
Ответить