Площадь желтого квадрата равна 1 см в кв найди площадь остальных фигур
Математика
Площадь желтого квадрата равна 1 см в кв найди площадь остальных фигур
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