А) Не записывая предложений, составь схемы предложений. 1) Осень принесла холод, д?? ветер, да скуку. 2) Везде: впереди, сзади, слева, справа – расстилались необозримые родные просторы. 3) И днём и ночью кот учёный всё ходит...
Русский язык
А) Не записывая предложений, составь схемы предложений. 1) Осень принесла холод, д?? ветер, да скуку. 2) Везде: впереди, сзади, слева, справа – расстилались необозримые родные просторы. 3) И днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. в) Всё в нём: и тужурка, и каракулевая шапка, и белые сапоги – было запачкано какой-то тёмной маслянистой жидкостью. В 1. Сделайте синтаксический разбор предложения. В 2. Составьте схему данного предложения.
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1)------- ======,а --------- ===== 2)-------- ======,======= 3)==== ------- и ------- === 4) ====== -------- и -------- ====== 5)-------- ======,====== ---------
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