А слово поехали пишется с розделительным ъ знаком или нет

Русский язык
А слово поехали пишется с розделительным ъ знаком или нет
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Автор: Гость
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Гость:
Нет, так и пишется "Поехали"
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