ЗАДАНИЕ ПО АСТРОНОМИИ (HELP ME) 1)Что в КАЖДОМ случае лишнее с точки зрения астрономи??? Почему? а) Малая Медведица, Большая Медведица, Орион, Кассиопея. б) Лев, Телец, Козерог, Дракон. в) Черное море, Белое море, Восточное...

Другие предметы

ЗАДАНИЕ ПО АСТРОНОМИИ (HELP ME) 1)Что в КАЖДОМ случае лишнее с точки зрения астрономи??? Почему? а) Малая Медведица, Большая Медведица, Орион, Кассиопея. б) Лев, Телец, Козерог, Дракон. в) Черное море, Белое море, Восточное Море, Северное море. 2) В названии какой планеты спрятана греческая буква? Напишите эту букву. 3) День Космических войск России отмечается 4 октября. В честь какого события выбрана эта дата?

Автор: Гость