Климатическая область западной сибирской равнины
География
Климатическая область западной сибирской равнины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
суровый, достаточно континентальный климат...
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