А сова, порхая в метре от земли, не станет присматриваться. Почему здесь стоит запятая?
Русский язык
А сова, порхая в метре от земли, не станет присматриваться. Почему здесь стоит запятая?
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Гость:
Деепричастный оборот в средине предложения,его можно опустить
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