А сова, порхая в метре от земли, не станет присматриваться. Почему здесь стоит запятая?

Русский язык
А сова, порхая в метре от земли, не станет присматриваться. Почему здесь стоит запятая?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деепричастный оборот в средине предложения,его можно опустить
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Чем в жизни может пригодиться подъем елочкой на лыжах???? Срочно!!!плиз.6 класс Физкультура
Ответить
География
С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу Молдавия,Армения,Норвегия, Турция.
Ответить
Математика
Найти значение выражения 11т 89кг -3т 1ц 26кг
Ответить
Информатика
ГДЕ ОШИБКА В КОДЕ? ЯЗЫК СИ. #include #include int main() { system ("chcp 1251 > nul"); printf("\n Условие: Напишите программу поис...
Ответить
Українська література
Етика скласти плин до казки кругленьке словечко- 10 речень
Ответить