А вы любите читать Расскажите о своей любимой книге

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Я очень люблю читать разные книги об фантастике,комедии,и так далее. Всегда интересно что же будет дальше с любимым героем(персонажем). Моя любимая книга про "Волшебную сказку" (например,можно написать именно про свою сказку..) Она мне очень нравиться тем,как все происходит,всегда хотелось побывать в сказочной стране узнать кто там живет кроме(Колобка,Принцессе на горошине,Ивана Царевича и Серого Волка и так далее.) узнать как они общаются между собой,играют,веселятся,дружат.Не важно сколько мне лет,но я всегда буду любить сказки и читать их и волноваться как в первый раз когда читала любимую книгу и волновалась за все,что продолжается в этой сказке!