ABC-треугольник точки Р и К внутренние точки отрезка ВС И АС соответственно КР=РС. Вычислите градусную меру угла РСК,если угол АКР=120 градусов

Геометрия

ABC-треугольник точки Р и К внутренние точки отрезка ВС И АС соответственно КР=РС. Вычислите градусную меру угла РСК,если угол АКР=120 градусов

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