ABC-треугольник точки Р и К внутренние точки отрезка ВС И АС соответственно КР=РС. Вычислите градусную меру угла РСК,если угол АКР=120 градусов
Геометрия
ABC-треугольник точки Р и К внутренние точки отрезка ВС И АС соответственно КР=РС. Вычислите градусную меру угла РСК,если угол АКР=120 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) угол АКР + угол РКС=180 градусов( т.к. смежные) угол РКС=180-120=60 градусов 2)треугольник КРС- равнобедренный, значит угол КСР= углу РКС 3)угол РКС=углу РСК=60 градусов (т.к. треугольник КРС- равнобедренный) Ответ:60 градусов.
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