Каждая из трех окружностей проходит через центр двух других.Докажите,что их центры-вершины равностороннего треугольника Помогите срочно нало на завтра))

Геометрия
Каждая из трех окружностей проходит через центр двух других.Докажите,что их центры-вершины равностороннего треугольника Помогите срочно нало на завтра))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
каждая сторона этого треугольника является радиусом.все отрезки (проведенные с одного центра окружности к другому ) равны т.к являются радиусами в равных окружностях следовательно треугольник равносторонний следовательно центры окружностей являются вершинами равносторонего треугольника ч. и т.д.
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