Каждая из трех окружностей проходит через центр двух других.Докажите,что их центры-вершины равностороннего треугольника Помогите срочно нало на завтра))

Гость: Гость:

каждая сторона этого треугольника является радиусом.все отрезки (проведенные с одного центра окружности к другому ) равны т.к являются радиусами в равных окружностях следовательно треугольник равносторонний следовательно центры окружностей являются вершинами равносторонего треугольника ч. и т.д.