ABCD-прямоугольник AB=6 см BD=20 см O-точка пересечение диагоналей прямоугольника Найти периметр треугольника BOC

Геометрия
ABCD-прямоугольник AB=6 см BD=20 см O-точка пересечение диагоналей прямоугольника Найти периметр треугольника BOC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6+20)×2=52см периметр АВСД 52÷2=26СМ периметр ВОС НЕУВЕРЕННА ЧТО ПРАВИЛЬНО
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