Адам өміріне еңбек ету де қажет дейміз, ол неліктен? өтінем тезірек жауап беріңіз??ерші

Окружающий мир
Адам өміріне еңбек ету де қажет дейміз, ол неліктен? өтінем тезірек жауап беріңіз??ерші
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