Адам өміріне еңбек ету де қажет дейміз, ол неліктен? өтінем тезірек жауап беріңіз??ерші
Окружающий мир
Адам өміріне еңбек ету де қажет дейміз, ол неліктен? өтінем тезірек жауап беріңіз??ерші
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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