Имена главных героев в сказке Белоснежка и семь гномов
Литература
Имена главных героев в сказке Белоснежка и семь гномов
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Весельчак, ворчун, тихоня, соня, чихун, умник, скромник, белоснежка, мачеха.
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