Активное передвижение в пространстве и гетеротрофный способ питания характерны ??ля большинства: 1)грибов 2)бактерий 3)растений 4) животных
Биология
Активное передвижение в пространстве и гетеротрофный способ питания характерны ??ля большинства: 1)грибов 2)бактерий 3)растений 4) животных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
активное передвижение в пространстве и гетеротрофный способ питания характерны для большинства 4) животных
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