Актуальность творчести сковороды в наше время

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В ряде басен Г. Сковорода, метко пользуясь средствами аллегории, предупреждает представителей привилегированных сословий, что паразитический образ жизни может привести их к печальному концу. Так, например, Чиж попал в плен, соблазнившись «сладкой пищей да красной клеткой» («Чиж и Черноголовый щегол»). Щука «напала на сладкую ядь», проглотила вместе с ней и «удку, увязшую во внутренностях» (« Щука и Рак»). В других баснях поэт клеймит «славолюбие» («Сова и Дрозд»). В большинстве своем басни Г. Сковороды, благодаря их демократической направленности, гражданским мотивам, – безусловно, выдающееся явление, оригинальное и своеобразное в истории этого жанра в древней украинской литературе. И не случайно И. Франко высоко оценил басни украинского мыслителя, отмечая в частности, что они «написаны хорошей, даже грациозной прозой». Сковорода очень много сделал для нас.Он и философ и писатель.Каждая из баснь Сковороды очень актуальна Волю как первооснову счастья Г. Сковорода идеализировал не только в творчестве, но и в жизни. Избегая какой-либо зависимости от общества, места и обстоятельств, которые могли бы поработить его свободу, он в обществе пса ходил от села до села, не имея с собой ни добра, кроме нескольких книг. Он завещал на надгробии написать: «Мир ловил меня, но не поймал».