Аквариум в латинском языке обозначает вода(выполните синтаксический разбор пред??ожения)

Русский язык
Аквариум в латинском языке обозначает вода(выполните синтаксический разбор пред??ожения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аквариум- подлеж.(сущ) обозначает- сказ.(глаг) в латинском языке - обстоят.( предлог(в), прилагательное, сущ.) вода- дополн.(сущ) (повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное)
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